’Kritiek komt soms hard binnen’

Kiki, Joost, Nina en Inge. Ⓒ Bart Honingh

In de finale van Herman’s pop-up restaurant strijden de duo’s Kiki en Joost en Nina en Inge om de hoofdprijs: een baan als maître en chef van een nieuw etablissement in Rotterdam. Gedurende vijf afleveringen reisden ze door het Middellandse Zee-gebied met chef Den Blijker en meneer Reimers, die de koppels van ongezouten commentaar voorzagen. En dat was soms best even slikken...