Liam Payne zat in een kliniek vanwege mentale problemen

Voor Payne was een interview in de podcast van Logan Paul vorig jaar juni het moment dat hij besefte dat er iets moest veranderen. De zanger haalde daarin onder meer uit naar zijn oud-collega’s van One Direction. „Het was heel zwaar om dat terug te zien”, blikt de Brit terug. Maar de aflevering heeft ook zijn „leven gered” omdat hij daardoor hulp heeft gezocht.

„Er komt een moment dat je het dieptepunt bereikt en beseft dat dingen anders moeten omdat wat je doet niet werkt”, legt de zanger uit. „Ik was er tot dat moment slecht aan toe en ik was heel blij toen ik bij de kliniek aankwam en mijn leven en werk even kon pauzeren.”

Payne voelt zich na zijn behandeling stukken beter. „Ik heb het gevoel dat ik nu weer grip op mijn leven heb.”