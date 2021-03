Advocaat Bilal Wahib reageert: ’Enorm veel spijt van totaal misplaatste grap’

Bilal wordt bijgestaan door strafpleiter mr Nienke Hoogervorst die desgevraagd bevestigt dat haar cliënt woensdag is aangehouden. Volgens het OM wordt Bilal verdacht van het verspreiden van kinderporno. „Mijn cliënt is vandaag op het politiebureau een keer verhoord en heeft een verklaring afgelegd. Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt en heeft vreselijk veel spijt. Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten. Vanavond wordt hij opnieuw verhoord en wordt besloten of hij de nacht op het politiebureau moet doorbrengen”, aldus mr Hoogervorst.

Bilal kwam pas later in het chatgesprek, dat al gaande was tussen Oussama en het slachtoffer. Volgens zijn verklaring mengde hij zich in het gesprek en zag hij op het scherm niet dat de jongen met wie hij sprak minderjarig was.

Volgens artikel 240b in het Wetboek van Strafrecht staat er op het bezit en verspreiden, aanbieden, etc. van kinderporno een maximale gevangenisstraf van 4 jaar.

