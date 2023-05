Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman maken SBS6-debuut op 5 juni

Eerder deze week werd bekend dat Van Roosmalen en Groenteman een programma krijgen dat tijdens de zomerstop van Vandaag Inside te zien is. Het nieuws is opmerkelijk omdat de mannen bij BnnVara de show Media Inside maken, dat begon als parodie op toen nog Veronica Inside.

„Het kan mij niet zoveel schelen wat mensen hiervan vinden. Ik vind het gewoon leuk om een keer in een andere keuken te kijken”, vertelt Van Roosmalen in de podcast Weer een dag over zijn SBS6-avontuur. „Wij dalen uit onze elitaire, ivoren torens af naar het volk bij SBS6 en gaan daar op snuffelstage.”

BnnVara liet al weten dat Media Inside na het „eenmalige uitstapje” van het duo gewoon terugkeert. Het nieuwe seizoen begint op 17 september.