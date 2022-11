Joe Jonas liep rol Spider-Man mis: ’Ik was zo enthousiast’

„Ik was zo, zo enthousiast”, blikt de acteur op zijn auditieperiode terug. Het was „een groot ding” voor hem. Maar, vervolgt de acteur, „dat was het jaar dat Andrew Garfield de rol kreeg.” Toch kan Jonas zich daarbij neerleggen. „Hij was overduidelijk de aangewezen persoon.”

Jonas speelde in onder meer de film Camp Rock voordat hij auditie deed voor de rol van Spider-Man. Na jaren vooral te hebben gewerkt aan zijn muziekcarrière heeft Jonas weer een comeback gemaakt op acteergebied. Vorig jaar verscheen hij in twee afleveringen van The Righteous Gemstones en ook speelt hij in de pas verschenen oorlogsfilm Devotion.

De acteur stelt verder in het interview dat hij veel aan zijn vrouw heeft gehad bij zijn audities, Game of Thrones-actrice Sophie Turner. „Ze is mijn grootste criticus.”