Ladies of Soul verplaatsen show naar oktober

„Zoveel mensen hebben echt behoefte aan een mooie, volwaardige avond uit. Voor een grote show zoals wij die graag geven en de beleving die wij willen bieden, moeten we helaas nog even geduld hebben. Het voordeel is dat we nog meer tijd hebben om nog meer te gekke details toe te voegen aan de show, waardoor het dak eraf dubbel zo hard afvliegt”, verklaart Edsilia Rombley hun keuze.

Het is al de tweede keer dat de show van Berget Lewis, Candy Dulfer, Edsilia Rombley en Glennis Grace is verzet. In eerste instantie zou het concert plaatsvinden in november 2020. De tickets voor die oorspronkelijke show blijven geldig voor het concert op 29 oktober. Kaartkopers ontvangen vrijdag een e-mail met meer informatie.