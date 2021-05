Diana-interviewer Martin Bashir vertrekt bij BBC

Ⓒ Getty Images

Martin Bashir neemt afscheid van de BBC. De 58-jarige journalist was werkzaam als chef religie. Volgens de Britse omroep stopt hij om gezondheidsredenen. Bashir had de laatste tijd last van hartproblemen. Bashir geldt als een van de meest gezaghebbende journalisten van het Verenigd Koninkrijk. Hij lag echter onder vuur voor zijn interview met prinses Diana in 1995.