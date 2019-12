Epsteins verdwenen madam: levend… of DOOD?

Nadat Ghislaine Maxwell en Jeffrey Epstein uit elkaar gingen, bleven de twee buitengewoon close. Ⓒ Hollandse Hoogte/The Sun

Waar is de meest gezochte vrouw ter wereld, die antwoord heeft op alle vragen over JEFFREY EPSTEIN, PRINS ANDREW, BILL CLINTON en alle andere, machtige mannen die al dan niet betrokken waren bij het grootste seksschandaal in jaren? GHISLAINE MAXWELL is de vrouw die jonge meisjes ronselde, maar van wie sinds juni niemand meer iets heeft gehoord. Langzaam dringt zich de vraag op: wórdt zij ooit teruggevonden? En is zij dan levend... of dood?