’Koning Charles nodigt Andrew uit voor herdenking van hun moeder’

In de overtuiging dat zijn moeder de huidige situatie tussen hemzelf en prins Andrew verschrikkelijk zou vinden, heeft koning Charles in de aanloop naar de eerste sterfdag van koningin Elizabeth (op 8 september) contact gezocht met zijn broer. Charles zou hem zelfs hebben uitgenodigd om bij hem, op Balmoral, de sterfdag in kleine kring te gedenken.

Ⓒ Getty Images