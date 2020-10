DJ Puri: kunstenaar in de luwte

DJ Puri werkte een paar jaar geleden nog in een callcentrum. Ⓒ Foto Arsenio Karsters

Het meest gestreamde Nederlandstalige nummer op Spotify, wereldwijd. Een samenwerking met Jason Derülo. Gedraaid worden tijdens de modeshow van Rihanna. Vijf keer platina in India. Het is allemaal waarheid geworden voor de jonge DJ Puri. In Nederland kan hij echter nog volledig anoniem over straat. Wie is deze producer en wanneer komt de faam bij het succes?