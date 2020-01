Davina Michelle gunt ’redelijk onbekende’ Jeangu Macrooy podium

„Ik vind het super gaaf”, zei Qmusic-dj Domien Verschuuren tegen het ANP. „Ik ken Jeangu niet persoonlijk maar zijn muziek al wel heel lang vanuit mijn vorige baan natuurlijk bij 3FM. Hij was daar 3FM Talent, dus ik weet wat hij maakt. Ik weet met hoeveel ziel en zaligheid hij zijn muziek schrijft en maakt. Dit wordt prachtig. Dit wordt een heel mooi liedje, dat weet ik nu al.”

Nielson kent Jeangu nog niet goed genoeg om een inhoudelijk oordeel te geven. „Eigenlijk valt of staat alles bij het liedje. Ik wil eerst lekker dat liedje horen. Ik hoop dat het f*cking vet is”, aldus de zanger. „Hoe vet zou het zijn dat we gewoon twee jaar achter elkaar een onbekende dude, of in ieder geval niet een voor de mainstream heel bekende artiest, ergens vandaan halen en dat we dan weer met een briljant liedje komen. Ik ben er wel een sucker voor. Ik houd er wel van.”

Davina Michelle, die zelf voortdurend genoemd werd als potentiële inzending, hoorde het nieuws zelfs pas op de rode loper. „Ik wist het nog niet! Ik heb de hele dag in de studio gezeten”, reageerde ze. „Ik vind het eigenlijk alleen maar fijn dat het weer iemand is die nog redelijk onbekend is en die dan een groot podium geboden wordt. Ik gun het hem sowieso nu al.”