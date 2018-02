Demonstranten op rode loper BAFTA's

Een aantal vrouwen in T-shirts met daarop de tekst ‘Time's Up Theresa' hadden bezit genomen van de rode loper. Ze gingen er zij aan zij op liggen en pas toen de politie arriveerde verlieten ze hun positie.

Daarna was het de beurt aan de sterren om via de loper naar de uitreiking te gaan. Veel vrouwen waren in het zwart gekleed om zo hun steun te betuigen aan de Time’s Up-bewegingen en de actrices die de #metoo-discussie hebben aangezwengeld.