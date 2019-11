Fan klaagt Madonna aan voor verzetten concerttijden

De concerten tijdens de tour zouden standaard beginnen om half negen, maar Madonna kwam steeds pas uren later het podium op. Daarom besloot ze de begintijden opeens te veranderen naar half elf. Volgens de fan is dat een bizarre tijd voor een concert op dinsdagavond. Hij betaalde meer dan duizend dollar voor drie tickets, die volgens hem nu minder waard zijn omdat mensen niet zo laat naar een concert willen.

The Queen of Pop moest eerder ook al optredens laten schieten door een knieblessure. Toch zijn er nog steeds duizenden fans die staan te trappelen om een concert van de Madame X-tour te mogen bijwonen. Reviews waren lyrisch over de comeback van de zangeres, en ook Taylor Swift was groot fan na een concert te hebben bezocht.