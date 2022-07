KNO-arts Eddie Vedder vindt publiekelijk bedankje ’fantastisch’

Vedder zei dat hij dankzij ’de beste arts in jullie land’ zijn stem weer terug had. „We hebben een nieuwe vriend gemaakt in de afgelopen dagen”, vervolgde Vedder. „Als we hem eerder hadden ontmoet, hadden we misschien door kunnen spelen.” De KNO-arts werd in beeld gebracht en kreeg als dank kaartjes voor de show.

Een ’heel bijzonder moment’, noemt Franken het dankmoment dinsdagochtend op NPO Radio 1. „Normaal doe je je werk - en zeker met artiesten - in stilte. Dan is het heel mooi dat het optreden doorgaat. Dat je publiekelijk bedankt wordt, is fantastisch. Het is altijd leuk om bij een vakman aanwezig te zijn die een show doet, maar voor mij is het heel bijzonder dat het zo’n succes was.”

Op de radiozender vertelt de arts dat hij ’geen geheim’ heeft. „Het begeleiden van artiesten in dit soort situaties is een werkstrategie. Je gaat eerst kijken wat is het probleem: ontstoken stembanden, overbelasting, beschadiging van stembanden. Dat kijken gaat letterlijk door een video, we maken opnames van de stembanden en laten dat aan de artiest zien”, legt Franken uit. Daarop maken de arts en de patiënt samen een behandelplan. Volgens Franken moet je de artiest daarnaast ook het vertrouwen in zijn eigen kunnen teruggeven. „Het vertrouwen teruggeven dat het gaat lukken en dat die stembanden het weer gaan doen. Als artiest ben je soms echt behoorlijk in de aap gelogeerd als je stembanden het laten afweten. Het is niet alleen je inkomen, maar ook je leven.”