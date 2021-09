Buurman steekt middelvinger op naar Jeremy Clarkson

De voormalige host van Top Gear belegde zelf een vergadering in Chadlington om daarin de angsten van de buurtbewoners te kunnen wegnemen over de impact op de gemeenschap. Die beschuldigt hem ervan van zijn populaire winkel een ’themapark’ te maken en ’boertje te spelen’. Hij zou de schuur op zijn enorme land willen gebruiken om een restaurant te maken met zestig zitplaatsen, gespecialiseerd in steak en rundvlees afkomstig van zijn eigen kudde. En dat terwijl de shop nu al zoveel verkeersoverlast veroorzaakt van fans van Clarkson, dat de verkeerspolitie er al aan te pas moest komen om de boel te regelen.

Een deel van de buurt meent dat de stroom van toeristen juist goed is voor de buurt en de lokale economie een boost kan geven, maar anderen vrezen dat er niets van hun fijne gemeenschap overblijft. Jeremy Clarkson zelf sprak de hoop uit dat de enorme mensenmassa’s vanzelf zouden afnemen. Hij reikte zijn buurtgenoten een olijftak aan door te erkennen dat de overlast ’enorm irritant is’ en zijn sympathie voor de mensen uit te spreken. „Ik ben er net zo op gebrand als jullie om deze situatie op te lossen.”

Vervolgens bood hij aan hen speciale VIP-passen te geven voor zijn shop en zelf een groot verkeersbord met een snelheidslimiet te betalen. Of de mensenmassa echt af zal nemen, is misschien ijdele hoop: in 2021 werd bekend dat zijn serie Clarkson’s Farm op Amazon Prime Video - waarin juist de boerderij als hoofdfactor fungeert - met een tweede seizoen wordt verlengd.