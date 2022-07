Kevin Hart: het gaat beter met Will Smith sinds Oscarceremonie

Will heeft spijt van zijn actie, zegt Kevin, maar is klaar om ’verder te gaan’. „We zijn mensen en mensen maken soms fouten. Dus het gaat er niet om dat je over het verleden praat, het gaat erom dat je in het heden leeft en je best doet om verder te gaan.”

Kevin is ook bevriend met de komiek Chris en hoopt dat ze er samen gaan uitkomen. „Ik kan alleen maar hopen dat de twee een weg vinden om het achter zich te laten.”

Will stormde tijdens de uitreiking in maart het podium op toen Chris Rock een grap maakte over het kale hoofd van zijn vrouw. Jada Pinkett Smith lijdt aan de haarziekte alopecia en is daardoor kaal. Smith bood de dag na het incident al zijn excuses aan. „Alle vormen van geweld zijn giftig en destructief. Mijn gedrag bij de Oscars gisteravond was onacceptabel en onvergeeflijk.”