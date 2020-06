Beyoncé roept donkere mensen op te stemmen: ’Je leven hangt ervan af’

Beyoncé richtte zich in haar vooraf opgenomen speech vooral op haar zwarte medemensen. „Jullie stem wordt gehoord en jullie laten aan onze voorouders zien dat hun strijd niet voor niets was. Nu moeten we nog één ding doen en dat is stemmen”, aldus de zangeres volgens CNN.

„Ik roep jullie op om in actie te komen. Ga door met het veranderen en het ontmantelen van het racistische en ongelijke systeem”, drong Beyoncé aan. „We moeten stemmen alsof ons leven ervan afhangt, want dat doet het ook.”