Lieke van Lexmond voelt geen druk als opvolger Wendy van Dijk

Wel stuurde de presentatrice haar voorganger toen ze de talentenjacht had binnengesleept een berichtje. „Ze heeft het altijd met veel liefde en enthousiasme gemaakt. Ik wilde haar laten weten dat ik mijn best ging doen om het op mijn manier in te kleuren. Ze stuurde me een lief felicitatieberichtje, oprecht ook, dat voelde ik. Ze vond dat ik helemaal op mijn plek was. Dat het de beste keuze was die ze hadden kunnen maken.”

Met het vertrek van Wendy, die alle versies van The Voice presenteerde, kwam er ook een einde aan het populaire RTL-presentatieduo dat ze jarenlang vormde met Martijn Krabbé. Ook Lieke voelt een klik met Martijn. „Martijn is de allerbeste in dit genre. Zijn timing, dat vleugje cynisme. Vanaf dag één gaf hij mij ’t gevoel dat ik mijn plek mag opeisen, dat ik er mag zijn, dat we dit samen gaan doen.”

De presentatrice houdt zich dan ook aanbevolen om ook The Voice of Holland, waarvan Chantal Janzen het nieuwe gezicht is, te gaan presenteren. „Ik denk dat het me allemaal past, de kids-versie ook. Maar ik denk dat de keuze om het op te splitsen (Jamai Loman presenteert The Voice Kids, red.) ook een sterke zet is. Iedereen zal een andere dynamiek meebrengen.”