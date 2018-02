Nederlanders grijpen naast BAFTA's

Regisseur Verhoeven was met zijn succes Elle genomineerd in de categorie beste buitenlandse film. De award ging echter naar The Handmaiden van de Zuid-Koreaanse regisseur Park Chan-wook.

Cameraman Hoyte van Hoytema was genomineerd in de categorie cinematografie voor zijn werk in het oorlogsdrama Dunkirk. Roger Deakins ging met de prijs aan de haal voor zijn bijdrage aan Blade Runner 2049.

Arjen Tuiten maakte als make-upartist kans op een BAFTA. De prijs ging echter naar David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick en Kazuhiro Tsuji voor hun werk voor de Britse succesfilm Darkest Hour.