The Specials zanger Terry Hall 1959 - 2022 Ska-held getekend door jeugdtrauma

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Terry Hall van de succesband The Specials had een duister geheim. Ⓒ REUTERS

Terry Hall, de zanger van ska-band The Specials is na een kort ziekbed overleden. Hall is verantwoordelijk voor de soundtrack van de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw met hits als Ghost town, Gangsters en Too much too young. Hij is nu zelf te vroeg overleden: op de leeftijd van 63 jaar.