'Three Billboards' krijgt Bafta beste film

De Brits-Ierse filmmaker Martin McDonagh (links) producer Peter Czernin (2e van links), de Amerikaanse acteur Sam Rockwell (midden) en de Amerikaanse actrice Frances McDormand (tweede van rechts) en de Britse producer Graham Broadbent (rechts). Ⓒ EPA

'Three Billboards outside Ebbing, Missouri' is zondagavond in Londen uitgeroepen tot beste film tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking door de Britse Film- en Televisieacademie (Bafta). Die werd ditmaal gepresenteerd door actrice Joanna Lumley in de Royal Albert Hall.