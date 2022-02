Russische dirigent Valéry Gergiev van internationale podia geweerd

Zij hebben laten weten in een verklaring: ’Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het bestuur van Rotterdam Philharmonic Festivals (organisator van het Gergiev Festival) hebben met ontzetting kennisgenomen van de Russische inval in Oekraïne. In het geval dat Valéry Gergiev niet openlijk afstand neemt van het handelen van president Poetin in Oekraïne, zien wij ons genoodzaakt de concerten met hem te annuleren. Ook zal het Gergiev Festival in september dan geen doorgang vinden.’

Het Festival werd eind vorige eeuw in het leven geroepen door de in regio Ossetië geboren Gergiev zelf, toen hij chef-dirigent was van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Van Gergiev wordt gezegd dat hij goede banden had of heeft met Poetin. „Er wordt van alles over hem gezegd dat ik niet kan bevestigen en niet kan ontkennen”, zegt directeur George Wiegel van Het Rotterdams Phil. Maar met twijfel over het standpunt van Gergiev, met wie ze al 31 jaar samenwerken, over de inval kunnen ze in Rotterdam in elk geval niet leven.

Of er inmiddels contact is geweest met de Russische dirigent, kon de organisatie zaterdagochtend nog niet meedelen. Wel wordt Gergiev (68) van steeds meer podia geweerd. Dit weekeinde zou hij in de befaamde Carnegie Hall in New York staan. Amerikaanse media melden dat de concertzaal geen officiële reden hebben gegeven voor het ontbreken van de dirigent, maar er zijn protesten geweest tegen de komst van Gergiev.

Volgende week staat een optreden gepland in La Scala in Milaan. De directeur is nog steeds aan het wachten op antwoord van Gergiev om afstand te nemen van de inval in Oekraïne, volgens Variety, „Als we niets horen, gaan we op zoek naar een andere dirigent”, klinkt het.