Peter van der Vorst: WEES in één WEEK!

Voor Peter van der Vorst, zijn man Sander en hun zoon Levi zijn het zware dagen. Niet alleen verloor de RTL-ster vorige week zijn moeder, dit weekend overleed ook zijn vader. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is een loodzware tijd voor RTL’s PETER VAN DER VORST. In een paar dagen tijd moest hij afscheid nemen van zowel zijn moeder als zijn vader, die kort na elkaar in een hospice overleden. Het verdriet is groot, maar toch zegt hij: „We zijn blij dat ze nu weer samen zijn.”