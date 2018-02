’Liefdescomeback’ Brad en Jennifer in de maak?

Tussen 2000 en 2005 waren Brad Pitt en Jennifer Aniston getrouwd. Hij ruilde haar echter in voor Angelina Jolie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat de eerste schok over de verbroken relatie tussen JENNIFER ANISTON en JUSTIN THEROUX verwerkt was, werd door fans van over de hele wereld alweer razendsnel overgeschakeld naar hun droomscenario. Zou de zo plotselinge liefdesbreuk de aanzet kunnen zijn voor een hereniging met BRAD PITT?