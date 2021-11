Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’Do not hesitate’ Nederlandse Oscarinzending weinig bijzonder

— Wat: drama, thriller — Regie: Shariff Korver — Met: Joes Brauers, Tobias Kersloot, Spencer Bogaert

Door Fabian Melchers

Erik (Joes Brauers), die zich met zijn maten aan zijn lot overgelaten voelt in ’Do not hesitate’. Ⓒ Foto PR

Een kapotte truck middenin de woestijn is pas het begin van hun problemen. Terwijl de Nederlandse militairen in Do not hesitate wachten op hulp, begint er tussen de rotsen een bosje te ritselen. Tijd voor twijfel is er niet. Maar of deze jongens nou de juiste keuze maken…