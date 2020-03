Charles diep geroerd door beterschapswensen

„Bedankt voor alle ’Get Well Soon’-berichten voor zijne koninklijke hoogheid”, schreef Clarence House op social media bij een foto van een breed lachende Charles. „Hij is diep geroerd door uw vriendelijke woorden.”

Charles zit momenteel in quarantaine in Schotland, waar hij maandag werd getest. Woensdag maakte Clarence House bekend dat de prins het longvirus heeft, hoe hij het heeft opgelopen is ’onmogelijk na te gaan’. Ook Charles’ echtgenote Camilla is getest, zij heeft het virus niet.

De prins van Wales heeft milde klachten en kan vanuit zijn Schotse residentie Birkhall blijven werken. Dat Charles en Camilla zondag toch naar Schotland vertrokken, ondanks oproepen van de Schotse overheid om niet naar de Hooglanden te ’vluchten’ voor het coronavirus, wordt hun niet in dank afgenomen.

</script