Ruzie… and the City!

Sarah Jessica Parker kan het bloed van Kim Cattrall wel drinken... en dat gevoel is voor honderd procent wederzijds.

Het lukt ze niet samen, en met plezier, terug te kijken op de tijd dat ze speelden in de wereldwijde successerie Sex and the City. Hoofdrolspeelster SARAH JESSICA PARKER (Carrie) en collega KIM CATTRALL (Samantha) hebben al jaren bloedbonje.