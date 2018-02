Nederlandse rol in Duits Songfestival

Twee Nederlanders zitten in de internationale jury, waaronder radioman Florent Luyckx (ex-3FM en ex-Q-Radio) en zangeres Carolina Dijkhuizen (bekend van Aïda en The Lion King). Deze deskundigen (waaronder producers, choreografen en platenbonzen) zijn al betrokken geweest bij de selectie van de zes kandidaten die het aanstaande donderdag tegen elkaar gaan opnemen in de tv-uitzending „Unser Lied Für Lissabon.” Het is voor het eerst dat Duitsland zich voor een deel van hun keuze voor het Songfestival leiden door een aantal internationale experts.

Niet alleen brengt Nederland twee internationale juryleden in, ook zijn twee van de zes deelnemende liedjes meegeschreven door de Brabantse Loren Nine Geerts.

Dijkhuizen, die in 2008 meedeed als achtergrondzangeres voor de Nederlandse inzending, kijkt er naar uit. Duitsland moet weer eens stunten op het Songfestival, vindt Dijkhuizen. „Het wordt tijd dat ze weer meedoen met een goed liedje. Ze hebben niet eens zo lang geleden, in 2010, nog gewonnen. Maar de laatste jaren was het slecht.” Sinds 2012 gaat het bergafwaarts met Duitsland op het Songfestival. De laatste drie jaar is het land zelfs volledig de weg kwijt en eindigden onze oosterburen steeds op de laatste, danwel een-na-laatste plek op de liedjeswedstrijd.

Dijkhuizen zal donderdag vooral letten op de kwaliteit van de liedjes. Daarna de uitvoering van de act en op de zang. „Het scheelt als iemand zuiver kan zingen”, zegt ze. „Ik probeer te kijken wat gaat werken tegenover het geweld van de andere landen. Mijn eigen smaak is van minder belang.”

Haar Songfestival-favoriet van de laatste jaren in „Euphoria”, waarmee Zweden in 2012 won. „Dat was een lied waarvan je direct zag dat het ging winnen”, zegt de 37-jarige zangeres. „Een goed lied en een knappe act. Een winnende inzending moet blijven hangen en het moet anders zijn dan de rest. Het moet opvallen.”

Voor artiesten is het Songfestival wereldwijd het allergrootste podium. Aan haar deelname heeft Dijkhuizen louter goede herinneringen. „Pas als je er bent, dringt de grootte van het evenement tot je door. Met andere kandidaten maakten we muziek in de lobby van het hotel, onder ander met de Ieren. Die stuurden dat jaar een kalkoen. Dat was een feestje. Er is een enorme verbroedering op het Songfestival.”

In Waylon, die dit jaar voor Nederland meedoet, heeft Dijkhuizen alle vertrouwen. „Als hij met een soulnummer komt, kan hij echt iedereen wegblazen. Het is echt iemand met een persoonlijkheid. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Echt een artiest. Hij moet het tot in de puntjes voorbereiden.”

Behalve een 20-koppige internationale jury, zullen ook de tv-kijkers en een panel van honderd mensen de Duitse kandidaten donderdag beoordelen. Elk van die stemmen telt voor eenderde mee in het eindresultaat.

De Brabantse Loren Nine Geerts op haar beurt is razend enthousiast dat ze donderdag met twee nummers in de Duitse voorronde zit. Het zijn de liedjes „My Own Way” en „Jonah”; dat laatste nummer schreef ze onder andere met Axel Ehnström. Als Paradise Oskar deed hij in 2011 mee voor Finland.

Andere prominente internationale juryleden zijn Margaret Berger (Noorwegen), Filip Adamo (Zweden), Einar Bardason (IJsland) en Tinkara Kovac (Slovenië). Alle zes de deelnemende liedjes zullen morgen worden uitgebracht. „Unser Lied Für Lissabon”, live-uitzending, donderdag 22 februari 20:15 uur, Das Erste.