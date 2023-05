Premium Het beste van De Telegraaf

Lottie Moss: ’Mensen stimuleerden mij drugs te gebruiken tijdens modellentijd’

Door Charlie van Elswijk

Ⓒ Getty Images

Niet lang geleden leek het erop dat Lottie Moss alles had waar een meisje maar van kan dromen: een carrière in de mode-industrie en een supermodel als grote zus. Net uit een afkickkliniek, doet het OnlyFans-model een boekje open over de duistere kant van haar tienermodecarrière, waarin drank en drugs een grote rol speelden.