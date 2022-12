Premium Het beste van De Telegraaf

Van boeken en Emmy Award-winnende tv-hit naar theatervoorstelling Schrijfster Marjon Hoffman over ’De regels van Floor’: ’Ze staat ergens voor’

Het ’theatergezin’ van ’De regels van Floor’, met v.l.n.r. vader Jan (Rutger de Bekker), moeder Irma (Eva Poppink), Floor (Eva van der Merwe, een van de vijf actrices die Floor speelt) en broer Kees (Max Laros). Ⓒ Mark Engelen

In iedereen schuilt wel een Floor. Daar is Marjon Hoffman, de schrijfster van De regels van Floor, van overtuigd. Alleen durft niet iedereen daaraan toe te geven. Na het overweldigende succes van de boeken en de Emmy Award-winnende tv-serie, is er nu ook een theatervoorstelling.