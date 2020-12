Meghan investeert geld in oploskoffie

Met de investering wil Meghan ’een gepassioneerde vrouwelijke ondernemer’ steunen, aldus de hertogin over Hannah Mendoza. Meghan zegt ’trots’ te zijn te kunnen investeren in Hannah en haar bedrijf, dat een deel van de winst schenkt aan goede doelen en recycling hoog in het vaandel heeft. „Ik geloof in haar en haar bedrijf.” De hertogin is verslingerd aan de drankjes van Clevr Blends, die volgens het bedrijf bol staan van „magische planten om stress te beheersen.”

Daarin staat de vrouw van prins Harry niet alleen, ook Oprah Winfrey is al verslingerd aan de oploslattes. „Op eerste kerstdag stuurde mijn buurvrouw M mij... een mand met lekkernijen”, schreef de talkshowkoningin op Instagram bij een video waarin ze een ’gouden super latte’ van Clevr Blends maakt. „Mijn nieuwe lievelingsdrankje voor de ochtend en avond.”