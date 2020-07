Oscarwinnaar Russell Crowe slaat door na verkeersruzie

Russell Crowe: „Als acteur beschik ik over een goedgevulde gereedschapskist.”

Praten over het incident waarbij een woedende Russell Crowe (56) een hotelmedewerker een telefoon naar het hoofd gooide, is er niet bij. Maar dat de Oscarwinnaar soms een nogal kort lontje heeft, mag als bekend worden verondersteld. ’t Geeft zijn optreden in Unhinged een scherp randje. „Wat me bang maakt, trekt me aan”, vertelt de acteur via een beeldverbinding met Down Under.