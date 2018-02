'Hij sleepte me aan mijn haren over de grond'

Volgens de vrouw vond het incident plaatst in Club Versuz in Hasselt. Uit het niets zou Alex opeens begonnen zijn aan haar haren te trekken. „Ik heb geen woord met hem gewisseld. Ik schreeuwde, maar hij wilde niet loslaten, hij ging zo ver dat hij mij over de grond voortsleepte. Zonder aanleiding”, zo vertelt ze aan Het Nieuwsblad.

Uit angst voor de verleider wil ze anoniem blijven. Na het incident heeft ze aangifte gedaan bij de politie. Beveiligingscamera’s zouden de ruzie vastgelegd hebben.