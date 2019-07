’Sophia Loren 2.0’ steelt harten van fans

Het zijn niet alleen haar bekende vriendinnen als Lieke van Lexmond, Olcay Gulsen en Danielle Oerlemans die de zonnende Estelle een schoonheid vinden. Ook haar andere Instagramfans steken volop de loftrompet op de poserende blondine. „Topmodel” en „Beauty” zijn enkele kwalificaties en één iemand verzucht zelfs: „In mijn volgende leven wil ik jou zijn.”

Ⓒ Instagram / Estelle Cruijff

Een dag eerder deelde Estelle vanaf de rand van het zwembad een levenswijsheid waarbij ze stelde dat ’het grootste avontuur hetgeen is dat voor je ligt’. Wat er voor Estelle in het verschiet ligt, is de komende dagen in elk geval nog veel zon, strand en zee. Oftewel: Ibiza!