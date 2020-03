Zeven keer spelen tegen het vervelen

Elimineer het virus!

De makers noemen Anti-virus met een knipoog ’het bio-logische spel’ en inderdaad draait het bij deze vrolijk gekleurde hersenkraker, die je veilig in je eentje kunt oplossen, om logisch nadenken.

De spelregels zijn eenvoudig. Je kiest een opdracht uit het bijgeleverde boekje en plaatst de felgekleurde spelstukken op het bord zoals aangegeven. Daarna begint het puzzelen. Doel is om het rode virus te elimineren, door het door de opening van het spelbord naar buiten te schuiven.

Appeltje-eitje denk je misschien, maar dat is het niet. Want je mag de spelstukken nooit optillen of draaien. Je mag ze alleen diagonaal verschuiven. Daarbij heeft het spel vijf niveaus: van beginner tot duivelskunstenaar. Daag jezelf uit om naar het hoogste niveau te blijven streven.

Help elkaar

Het basisprincipe heeft veel weg van Mens erger je niet. Wie het eerst alle pionnen in het eindhonk heeft, heeft gewonnen. Maar bij Keezen is er meer. De dobbelstenen hebben plaats gemaakt voor kaarten waarmee je de boel flink in de war kunt schoppen.

Wat mazzel heb je wel nodig. Als je met zijn vieren of rond het spelbord zit, mag je enkel met een Koning of een Aas de eerste pion op je eigen startvak zetten. Met een beetje pech zie je je medespelers voorbij sjezen, terwijl jij al je pionnen nog in de wacht hebt.

Toch heb je ook dan nog kans om het spel te winnen. Je mag bijvoorbeeld bij een Boer je pion omwisselen met die van een tegenstander zodat je ineens een stuk dichter bij je ‘huisje’ komt.

Het leuke aan Keezen is, dat je in teams kunt spelen. Ben jij eerder klaar dan je partner? Dan mag jij je kaarten gebruiken om de pion van je medespeler verder te helpen. Zo blijft tot het einde spannend wie de winnaar wordt.

Ontploffende katten

Een potje pesten, maar dan niet met de geijkte boer en vrouw, maar met geestige kaarten. Exploding kittens is een kaartspel dat gespeeld kan worden vanaf twee tot max vijf spelers.

Doel is om geen exploderende kitten van de trekstapel te pakken. Met verschillende soorten actiekaarten kun je jezelf verdedigen en ervoor zorgen dat iemand anders wél de gevreesde ontploffende kitten-kaart trekt. Het spel is makkelijk uit te leggen en snel te spelen. Een kind kan de was doen.

De makers staan bekend om hun grove, absurdistische en grappige illustraties bij hun spellen. Inmiddels hebben ze de smaak te pakken en hun repertoire uitgebreid met Bears & babies en Throw throw burrito.

De aangewezen persoon

Wijzen is niet netjes, maar de groene griezelklauw die hoort bij het gezelschapsspel In een handomdraai stoort zich daar totaal niet aan. Beetje bij beetje draait het enge ding in het rond, om dan onverhoeds een benige vinger uit te steken. Word jij aangewezen? Dan moet je kiezen uit drie mogelijkheden: doen, durven of de waarheid. Waarna je een opdracht, een dilemma of een lastige vraag krijgt voorgeschoteld. De adviesleeftijd is vanaf 7 jaar en om het spel te kunnen spelen, moet je minimaal met z’n tweeën zijn. Wijs man!

Thuis treinen

Zelfs gebonden aan huis is rondreizen een optie, terwijl je met Ticket to Ride direct ook je topografische kennis bijspijkert. Dit strategische bordspel, geschikt voor 2-5 personen van 8 jaar en ouder, werd bedacht door de Brit Alan R. Moon. Bedoeling is om op basis van geheime opdrachten een aantal steden in de wereld per spoor met elkaar te verbinden. Maar voor je het weet, pikt een van je medespelers een stukje van jouw beoogde traject in en zul je moeten zoeken naar een alternatieve route.

Sinds de introductie van het spel in 2004 zijn er tal van versies bijgekomen: inmiddels zijn er zo’n 25 verschillende te koop. Daarmee ligt de hele wereld aan je voeten. Eh nou ja, voor je op tafel dan.

Catannen voor gevorderden

Grondstoffen verzamelen, dorpen en steden bouwen, je land en riddermacht uitbreiden, u kent het misschien wel. Maar wat De Kolonisten van Catan nou echt zo goed en leuk maakt zijn de combinaties. Die van bord-, kaart- en dobbelspel ten eerste, maar ook die tussen doen en praten en tussen tactiek en puur geluk. Geen twee potjes verlopen daardoor ooit hetzelfde.

En voor wie een normaal spelletje niet genoeg is zijn er ook nog diverse toffe uitbreidingen voor gevorderden verkrijgbaar, zoals De zeevaarders, Kooplieden en barbaren, Piraten en ontdekkers en Steden en ridders. Met een speler of vier á vijf aan tafel ben je daar zeker een paar uur zoet mee. En het is weer eens wat anders dan zo’n marathon-partijtje Monopoly…

Frustrerend leuk

Het kaartspel Beverbende kan gespeeld worden vanaf twee tot maximaal zes spelers. Het doel bij Beverbende is anders dan we gewend zijn. Het idee is om na zes rondes zo min mogelijk punten te scoren.

Je hebt altijd vier kaarten voor je liggen, maar mag deze wisselen voor de kaarten die je om de beurt van de trekstapel neemt. Frustrerend is dat iedereen elk moment mag bepalen wanneer de laatste kaart getrokken wordt. Als iemand dat naar jou idee te vroeg doet en jij nog veel te hoge kaarten hebt, kan dit voor frustratie aan de speltafel zorgen.

Oppassen dus als je gaat spelen met fanatieke mensen, vooral als ze niet tegen hun verlies kunnen!