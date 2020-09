Noorse prins krijgt voor geloofsbelijdenis kano en surfplank

De Noorse prins Sverre Magnus steekt een kaars aan tijdens de dienst waarin hij geloofsbelijdenis doet Ⓒ anp / hh

De Noorse prins Sverre Magnus heeft zaterdag ter gelegenheid van zijn geloofsbelijdenis behalve van familie en vrienden ook van onder meer regering en parlement cadeaus gekregen. Dat liet het Noorse hof weten nadat Sverre Magnus in het ouderlijk huis in Skaugum een feestelijk samenzijn had gehad, waarbij uiteraard de coronamaatregelen in acht moesten worden genomen.