Netflix lanceert Ferry: de serie in november

In Ferry: de serie kruipt Frank Lammers opnieuw in de huid van drugsdealer Ferry Bouman. In de prequel zijn de gebeurtenissen voorafgaand aan Undercover te volgen.

Ook andere bekende gezichten keren terug: onder anderen Elise Schaap, Yannick van de Velde, Raymond Thiry, Huub Smit en Tim Haars pakken hun eerdere rollen weer op.