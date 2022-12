Finneas O’Connell komt op voor zus Billie Eilish na kritiek op liefdesleven

Billie Eilish

Finneas vindt dat niemand over de nieuwe relatie van zijn zus Billie Eilish mag oordelen. „Ze is een 21-jarige volwassene die prima haar eigen beslissingen kan maken”, zo zegt de zanger en producent in een video op TikTok.