De trieste erfenis van George Michael

Ⓒ Getty Images

Vier jaar na het overlijden van George Michael, maken zijn nabestaanden zich nog altijd druk om zijn nalatenschap. Hoewel de omvangrijke erfenis van ruim 110 miljoen euro vorig jaar eindelijk is afgehandeld, is er nog altijd onenigheid over de verdeling daarvan. Zo klaagt Kenny Goss, de voormalige partner van de in 2016 overleden zanger, de familie van zijn ex-geliefde nu aan omdat hij meent recht te hebben op een maandelijkse toelage.