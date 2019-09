Virtueel dwalen door Batavia in 1627

De vaste collectie staat opgesteld in een wirwar van gangen en kamertjes en de bezoeker waant zich eeuwen terug in de tijd. Het museum besteedt veel aandacht aan de VOC en probeert met eigentijdse exposities heden en verleden te verbinden. Een prachtig voorbeeld hiervan is het nieuwe virtual reality programma Batavia 1627 VR over de door de VOC gestichte stad Batavia.

„We maken als eerste museum al sinds 2014 virtual reality programma's om er een historisch verhaal mee te vertellen', vertelt directeur Ad Geerdink. „Afgelopen mei was het precies 400 jaar geleden dat Batavia werd gesticht. We hebben een beroemd portret van stichter Jan Pieterszoon Coen én de oudste geschilderde kaart van de stad uit 1627 in onze collectie. Dat leek ons een fantastisch uitgangspunt voor een VR-experience.”

De kaart - die in 1918 als een oude opgevouwen krant op de zolder van het toenmalig stadhuis van Hoorn werd gevonden - werd gemaakt door landmeter Frans Floris van Berckenrode. Geerdink: „De landmeter kent Batavia natuurlijk zo goed dat hij nu zelf als gids de bezoeker begeleid door de virtuele stad. In vogelvlucht vlieg je over de stad en met je ogen kun je keuzes maken in het programma. Berckenrode vertelt dan bijzonderheden over die specifieke plek.”

Het marktplein van Batavia. Ⓒ Foto Fries Museum

Terug in de tijd

De kijker kan op bepaalde plekken kiezen te landen. „We laten niet niet alleen zien hoe de stad eruit zag, we tonen vooral ook hoe hét leven in die tijd was.” Je staat bijvoorbeeld midden op een marktplein, bij het schavot van het fort of je zit in een wankel roeibootje. De effecten zijn grandioos. Zo kijk je bijvoorbeeld dwars door het heldere water naar glinsterende kiezels en onder de sloep door schietende scholen vissen. De reis over en door Batavia is zowel inhoudelijk als technisch gezien een grote belevenis.

Batavia 1627 VR wordt enkele malen per dag vertoond en duurt ongeveer 35 minuten. In de zaal kunnen 30 mensen tegelijkertijd hun eigen reis door Batavia beleven. Vanwege het grote succes raadt het museum aan om van tevoren een stoel te reserveren.