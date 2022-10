Lenny Kuhr verplaatst concert vanwege verkoudheid

Lenny Kuhr moet haar concert in theater De Schelleboom in Oosterhout van zondag verplaatsen vanwege een verkoudheid. Dat nieuws deelt de 72-jarige Troubadour-zangeres zondag via Twitter.