Tour de France zit Jan Mulder dwars

„Ik heb zelden zoiets meegemaakt. Alles wijkt voor de Tour de France, maar ik toch niet”, bracht een bezwete Jan uit toen hij eindelijk de studio bereikt had. Hij was zaterdagnacht in Antwerpen gebleven nadat hij bij De Avondetappe te gast was. Van Antwerpen moest hij zondag naar Brussel, maar de ploegentijdrit in de hoofdstad zorgde voor de vertraging.

De andere analist, Imke Courtois, was overigens wel op tijd. Presentatrice Aster Nzeyimana kon het niet laten om daarover een grap te maken: „Welkom Imke, je zit hier moederziel alleen.”

Overigens was het de laatste keer dat Jan aanschoof bij VRT; hij gaat voortaan bij VTM aan de slag.