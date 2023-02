Deense koningin Margrethe: 'Poetin heeft een kille blik'

Koningshuisverslaggever bij het blad Berlingske Jakob Steen Olsen noemt de uitspraken tegenover de Deense publieke omroep DR ’ongewoon’ omdat het hier over een buitenlands staatshoofd gaat. Hij denkt dat de koningin zich vrij voelde om er iets over te zeggen omdat ze brede politieke steun heeft en zelf zeer begaan is met de oorlog in Oekraïne.

Martin Marcussen, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Kopenhagen, denkt niet dat de uitspraken de betrekkingen met Rusland aantasten. „Het zou sensationeel zijn geweest als de koningin een uitspraak had gedaan over personen met wie Denemarken goede diplomatieke betrekkingen had, maar dat hebben we niet met Poetin en zijn hele gevolg. Ze zijn bijna persona non grata”, zegt hij. Volgens Marcussen zou het nog verrassender zijn geweest als ze Poetin „een beleefde en aardige man” zou hebben genoemd.

De hoofdredacteur van Weekendavisen, die het interview met Margrethe afnam, stelt dat Margrethe niet onzeker klonk toen ze over Poetin sprak. „Ze had duidelijk niet het gevoel dat ze grenzen overschreed.”