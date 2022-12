Pasgeboren baby Gooische Moeder-Florine in het ziekenhuis

„Even anders dan gepland”, schrijft Florine bij een foto van haar pasgeboren baby. „Onze lieve kleine bink had een te hoog bilirubine gehalte (geelzucht). We schrokken ons helemaal rot en moesten direct naar het ziekenhuis. Daar bleek hij, na hielprikje, echt een veel te hoog gehalte te hebben dus direct werd hij onder 4 lampen gelegd. Arme schat!”

Gelukkig gaat het inmiddels berer met het ventje en zijn de waardes aan het dalen. „Komt dus allemaal goed, maar godsamme wat schrik je als papa en mama zijnde. Wij blijven nog een paar dagen in het ziekenhuis tot alles helemaal in orde is, just to be sure”, vervolgt ze.

Florine en Jeroen werden op 7 december voor de tweede keer ouders. Samen hebben ze al een zoontje genaamd Beer.