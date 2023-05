Harry Styles ’gelukkiger dan ooit’ tijdens maken derde album

„Een jaar Harry’s House. Ik ben nooit gelukkiger geweest dan tijdens het maken van dit album”, schrijft de zanger bij een foto van zichzelf. „Bedankt voor alles.”

Het album van de 29-jarige zanger was het afgelopen jaar zeer succesvol. De plaat met daarop onder meer de hit As It Was werd in februari bekroond met een Grammy voor het beste album. Het was in Nederland ook het bestverkochte en meest gestreamde album van 2022.