Deze finalisten worden Danny en Sandy in musical ’Grease’

Het duo liet de andere twee finalisten, Victor Lammertijn en Magtel de Laat, achter zich. De tournee van Grease loopt van april tot en met oktober. Het is de derde keer dat producent Albert Verlinde de musical in Nederland op de planken brengt.

Grease vertelt over de liefde tussen het brave meisje Sandy en de stoere bink Danny. Het stuk, dat in 1972 voor het eerst werd opgevoerd, bevat talloze hits als Greased Lightning, You’re The One That I Want en Hopelessly Devoted To You. Grease werd wereldberoemd door de filmversie die in 1978 werd gemaakt, met in de hoofdrollen John Travolta en Olivia Newton-John.

Tristan van der Lingen speelt Danny in Grease Ⓒ AVROTROS

Danique Graanoogst speelt Sandy in Grease Ⓒ AVROTROS

Ophef rondom terugkijken

Tot grote onvrede van veel fans is de ontknoping van Op zoek naar niet terug te kijken. Dat laat AvroTros vrijdag weten op Instagram. Fans die niet live konden kijken, hebben pech, laat de omroep weten. „Helaas kun je de uitzending niet online (NPO Start) of via de elektronische programmagids van je kabelaanbieder terugkijken”, meldt de omroep. „Na vrijdagavond zijn de winnaars niet langer kandidaten in het programma, maar Danny en Sandy in de musical Grease. Om deze activiteiten gescheiden te houden, is mediawettelijk bepaald dat het programma niet terug te kijken is.”

Op Instagram reageren fans verbaasd. „Eerst een commerciële musical promoten op prime-time nationale TV en daarna de zaken strikt gescheiden houden”, schrijft iemand. Ook zijn mensen erg teleurgesteld die niet vrijdagavond konden kijken. „Ik kijk het al een paar weken op de zaterdagochtend terug met mijn dochtertjes die enorm meeleven met het programma. Dat gaat nu dus niet”, klaagt een moeder.

Ook merken mensen op dat in het programma wel reclame wordt gemaakt voor een loterij.