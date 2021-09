Art Rooijakkers klinkt na poliep niet als Elvis of Springsteen

De 45-jarige Rooijakkers had dagen de tijd om goed na te denken over zijn eerste woorden. „Alle tijd voor filosofische bespiegelingen, een goeie grap of een mooie zin. En toch kwam ik niet verder dan: „Ja, mag ik?” En ook mijn hoop om voortaan te klinken als James Brown, Elvis of Bruce Springsteen is niet uitgekomen.”

Wel is de presentator „blij en opgelucht” dat hij is geholpen. „Dat ik, dankzij het medische team, weer als mijn oude, vertrouwde, niet-hese zelf ga klinken! En ja, ik beloof plechtig nog even rustig aan te doen en keurig mijn stemoefeningen te blijven volhouden (mijn logopediste leest misschien ook mee)...”

Rooijakkers vertelde begin deze maand in de Coen en Sander Show op Radio 538 dat hij een poliep op zijn stembanden had. „Ik zit bij de arts die ook Jan Smit heeft geopereerd. Dus als ik geholpen ben ga ik alleen nog maar nummer 1-hits scoren”, grapte hij toen.