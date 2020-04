TalkRadio beleeft comeback na 20 jaar

Als opvolger van Veronica Nieuwsradio startte Talk Radio 1395 AM als eerste ’praatzender’ van Nederland. Luisteraars hadden de mogelijkheid om 24 uur per dag telefonisch te reageren in de uitzendingen, wat resulteerde in discussies over de meest uiteenlopende onderwerpen. Door toenmalige markt- en technologische omstandigheden staakte Talk Radio in 1998 zijn uitzendingen.

Initiatiefnemer Arjen van Wifferen wil met het vernieuwde TalkRadio de luisteraar aan het woord laten „over diverse onderwerpen en thema’s die ons allen aan het hart gaan.” „Juist nu tijdens de coronacrisis is er ruimte voor het gesprek tussen radiomakers en luisteraars”, zegt Van Wifferen. „We willen verdieping en onderwerpen als kwetsbaarheid, machteloosheid bespreekbaar maken en houden.”

Radio-dj’s zoals oud-TalkRadio-dj Bart Luchsinger de Jongh en voormalig Qmusic en 100% NL-dj Patricia van Liemt leveren een bijdrage aan de zender, die een podium voor beginnende en professionele makers wil bieden. Op diverse manieren kan de luisteraar onderdeel worden van het gesprek bij TalkRadio, waaronder via een telefoonnummer, WhatsApp, e-mail en Skype.