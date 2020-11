Zweeds hof overweegt breuk met in opspraak geraakte sterrenkok

De krant Dagens ETC had eerder deze week onthuld dat de in Zweden beroemde chef-kok in de fout was gegaan met vrouwelijke personeelsleden. Een woordvoerster van het hof zegt tegen Expressen dat de samenwerking met het restaurant wordt heroverwogen.

Het hof wacht eerst een extern onderzoek af dat wordt ingesteld naar de werkomstandigheden bij Operakällaren. Dan wordt er niet alleen een beslissing genomen over de samenwerking, maar wordt ook duidelijk of het restaurant nog de titel hofleverancier mag voeren.

Het Zweedse koningshuis huurt Operakällaren in als cateraar voor officiële diners. Zo was het restaurant betrokken bij de bruiloftsdiners van de prinsessen Victoria en Madeleine en verzorgde het ook het diner vanwege de zeventigste verjaardag van koning Carl Gustaf.