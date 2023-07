Daphne Deckers voelt zich leeftijdsloos

In het gesprek haalt zij een advies aan dat zij ooit van Laurentien kreeg. „Ik weet nog dat jij toen tegen mij zei: It only gets better. En inderdaad, ik ben nu 54. En mijn ervaring is ook: het wordt eigenlijk alleen maar beter”, aldus Deckers. „Ik vind dat mijn compassie groter is geworden, hoe ouder ik word.”

„Ik ben nu halverwege de 50 en ik voel me niet jong, niet oud, al denk ik dat mijn kinderen hier anders over denken”, vervolgt de schrijfster. „Ik voel me eigenlijk een beetje leeftijdsloos.” Ook geestelijk voelt Deckers zich „hartstikke soepel.”

Nu de dochter en zoon van Deckers ’allebei op eigen benen’ staan, heeft Deckers ’zeeën van tijd’. „Ik heb gemerkt dat ik van het lege nest heel creatief en geïnspireerd ben geworden”, aldus Deckers. „Omdat ik ineens veel meer energie aan mijn eigen werk kon besteden.”